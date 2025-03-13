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Россияне стали чаще покупать на Wildberries автомобильные товары и запчасти

Wildberries: продажи автомобильных товаров на платформе выросли вдвое
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Shutterstock

Продажи автомобильных товаров, запчастей и расходников на платформе Wildberries увеличились в 2024 году на 96% в денежном выражении — почти вдвое относительно предыдущего года, сообщили в пресс-службе в объединенной компании Wildberries и Russ.

Одним из драйверов категории в компании назвали запчасти и расходники на автомобили — их продажи выросли на 154% к обороту 2023 года.

По прогнозу аналитического агентства «Автостат», в 2024 году емкость рынка автокомпонентов в России увеличилась менее чем на 1% — до 2 трлн 552 млрд рублей. C учетом этой оценки, доля Wildberries в этом сегменте онлайн и офлайн ритейла выросла в прошлом году вдвое — почти до 10%.

В Wildberries и Russ отметили, что этому способствовал рост спроса на шины и диски (+126%), а также фильтры, детали подвески и электрооборудования (+155%).

Среди других подкатегорий товаров, которые показали наиболее высокие результаты по росту продаж на Wildberries за прошлый год стали мототовары (207%), аксессуары (80%) и автохимия (79%).

Рост спроса на такие товары в Wildberries связывают в том числе с расширением ассортимента.

Популярность маркетплейса, как места для выбора и покупки автотоваров, отчасти обусловлена также запуском удобных инструментов подбора автотоваров, пояснили в компании. Например, подборщика на базе искусственного интеллекта, который определяет, что покупатель ищет товар, который подходит только на определенные автомобили — и фильтрует для выдачи ассортимент по марке, модели модификации авто.

Руководитель категории «Авто» на Wildberries Василий Гаврилюк напомнил, что в 2024 году компания запустила продажу транспортных средств — легковых автомобилей, мотоциклов, сельхозтехники, водномоторной техника и спецтехники.

«Это привлекло к площадке внимание аудитории и дополнительный трафик покупателей», — констатировал он.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов считает, что рост доли продаж запчастей и автотоваров через онлайн-каналы будет продолжаться.

«Во-первых, это возможность даже при отсутствии дилеров найти необходимые запчасти на автомобили ушедших марок, причем не самого ходового ассортимента, — говорит Удалов. — Во-вторых, это возможность для продавцов дойти до широкой аудитории владельцев автомобилей с необходимыми, но не слишком массовыми запчастями», — сказал он.

Задачей, которую предстоит решать маркетплейсам, Удалов назвал создание максимально подробных каталогов запчастей и их применимости и контроля качества, предлагаемого к продаже товара.

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