Названы три малоизвестных способа получить налоговый вычет

Россияне могут оформить налоговый вычет за спорт, благотворительность и добровольное медицинское страхование (ДМС), пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение налогового консультанта, руководителя сети бухгалтерских агентств Надежды Нестеровой.

Как напомнила Нестерова, с 2022 года в России есть возможность получить налоговый вычет с оплаты абонементов в фитнес-клубы, спортивные секции — вычет предоставляется на сумму до 150 тысяч рублей в год. Это означает, что можно вернуть до 19,5 тысячи рублей (13% от 150 тысяч).

Кроме того, граждане России, отправившие деньги на благотворительность, могут вернуть часть средств — вычет предоставляется на сумму до 25% от годового дохода.

Также есть возможность вернуть 13% с оплаты полиса ДМС — вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год, то есть вернуть можно до 15,6 тысяч рублей. Нестерова напомнила о наиболее популярных способах вернуть часть денег — оформить вычет на обучение или покупку жилья.

Ранее в Госдуме рассказали о новой системе налоговых вычетов с 2025 года.