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Аналитик предсказал снижение ключевой ставки в конце года

Аналитик Васильев: ЦБ к концу 2025 года снизит ключевую ставку до 20%
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ приступит к снижению ключевой ставки в конце 2025 года. К декабрю она составит 20%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

»Банк России на ближайшем заседании 21 марта снова сохранит ключевую ставку в 21%. Регулятор может смягчить текущий жесткий сигнал о будущих действиях («будет оценивать целесообразность повышения ставки») на нейтральный сигнал. И на последующем заседании 25 апреля Банк России также сохранит ключевую ставку в 21%. В базовом сценарии ЦБ начнет снижать ключевую ставку в конце года и к концу года ставка составит 20%. Основной цикл снижения ключевой ставки, вероятно, придется на 2026 год», — отметил Васильев.

При этом он не исключил и альтернативный сценарий — с более ранним и резким снижением ключевой ставки до 13–18% к концу 2025 года, если будет прогресс в переговорах России и США или значительное замедление экономики и инфляции.

14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% второй раз подряд. В 2024 году регулятор трижды повышал ключевую ставку, в 2023 году — пять раз.

Ранее экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки в марте.

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