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В России производителей беспилотников планируют освободить от НДС

В Минпромторге сообщили, что производителей БАС могут освободить от НДС
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Производителей беспилотных авиационных систем и комплектующих могут освободить от налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявила замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя, пишет ТАСС.

«Подготовлен законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс — распространение нулевой ставки НДС для производителей беспилотных авиационных систем и комплектующих», — отметила она.

Половченя уточнила, что нулевую ставку НДС планируют распространить на производителей дронов, включенных в реестр российской промышленной продукции.

В феврале сообщалось, что в России разработали систему обнаружения и подавления беспилотников с искусственным интеллектом «Купол», направленную на защиту предприятий. Комплекс состоит из сертифицированного и декларированного оборудования — станции радиоэлектронной разведки «Эхо» и станции радиоэлектронного подавления «Трель», рассказала руководитель новосибирского предприятия-производителя Влада Козина.

Глава производства добавила, что программное обеспечение, применяемое в системе, разработано в России. По словам Козиной, софт отличается от аналогов. С его помощью можно обнаружить даже видоизмененные сигналы дронов, добавила руководитель компании.

Ранее на Западе сообщили о российских беспилотниках, способных «заглядывать» в блиндажи.

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