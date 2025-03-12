Россияне стали намного чаще страховать автомобили «Лада» по КАСКО

Число договоров КАСКО на «Лады» в СберСтраховании выросло на 35% в 2024 году

Автострахование отразило изменение экономических реалий и смену приоритетов. Об этом свидетельствуют итоги работы СберСтрахования в 2024 году.

Как рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков, на 35% по сравнению с 2023 годом возросло число договоров КАСКО на автомобили «Лада».

При этом Волков уточнил, что портфель КАСКО компании в целом вырос на 40%.

Также он отметил, что треть всего портфеля по автострахованию заняли договора на автомобили китайских марок.

В свою очередь, уровень урегулирования онлайн заявлений по ОСАГО в 2024 году достиг 20%, добавил глава СберСтрахования.

Ранее в СберСтраховании предложили ввести страхование персональных данных от утечек. Волков отметил, что пострадавшие от утечек персональных данных должны автоматически получать страховое возмещение, для чего надо обязать операторов персональных данных страховать свою ответственность.