Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали намного чаще страховать автомобили «Лада» по КАСКО

Число договоров КАСКО на «Лады» в СберСтраховании выросло на 35% в 2024 году
close
Shutterstock

Автострахование отразило изменение экономических реалий и смену приоритетов. Об этом свидетельствуют итоги работы СберСтрахования в 2024 году.

Как рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков, на 35% по сравнению с 2023 годом возросло число договоров КАСКО на автомобили «Лада».

При этом Волков уточнил, что портфель КАСКО компании в целом вырос на 40%.

Также он отметил, что треть всего портфеля по автострахованию заняли договора на автомобили китайских марок.

В свою очередь, уровень урегулирования онлайн заявлений по ОСАГО в 2024 году достиг 20%, добавил глава СберСтрахования.

Ранее в СберСтраховании предложили ввести страхование персональных данных от утечек. Волков отметил, что пострадавшие от утечек персональных данных должны автоматически получать страховое возмещение, для чего надо обязать операторов персональных данных страховать свою ответственность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами