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В России может появиться страховка от утечек персональных данных

В СберСтраховании предложили ввести страхование персональных данных от утечек
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Unsplash

Пострадавшие от утечек персональных данных должны автоматически получать страховое возмещение, для чего надо обязать операторов персональных данных страховать свою ответственность. С таким заявлением выступил на пресс-конференции Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования.

Он сообщил, что основные параметры этого вида страхования прорабатываются Всероссийским союзом страховщиков (ВСС).

Размер страховой выплаты предлагают рассчитывать в зависимости от категории персональных данных, которые были скомпрометированы. Их делят на три вида. К простым данным относят фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, семейное положение, социальный статус, адрес и т.п. Специальные данные включают сведения о расовой и национальной принадлежности, политических, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья.

К третьей категории относят биометрические данные.

Для операторов персональных данных размер страховых сумм, которые они смогут получить в случае утечки, предложили установить в соответствии с объемом данных, которые они хранят.

Как рассказал Михаил Волков, минимальная страховая сумма в размере 5 млн рублей будет соответствовать объему до 1 тыс. данных. Максимальный размер страховой суммы в 1 млрд рублей установят для операторов, которые хранят более чем 1 млн данных.

Страхование ответственности операторов персональных не должно снимать с них ответственность за утечки, подчеркнул Волков.

По его словам, этот вид страхования может стать простым способом обеспечить пострадавших выплатами и одновременно хорошим стимулом для бизнеса защищать свои базы данных. Сейчас добиться выплаты от оператора персональных данных можно только через суд.

Чтобы пострадавшие получали страховое возмещение автоматически, нужно обязать операторов персональных данных уведомлять об утечках Роскомнадзор, пояснил Волков. В свою очередь Роскомнадзор через Госуслуги может уведомлять пострадавших о возможности получить в один клик страховое возмещение за компрометацию своих персональных данных.

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