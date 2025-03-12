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В России нашли неочевидный способ повысить урожайность

IT-эксперт Филатова: GPS-навигация и ИИ повысят урожайность на 15% в 2025 году
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Shutterstock

Производительность сельского хозяйства вырастет на 15% в 2025 году, если сектор внедрит технологии — GPS-навигацию и дроны и искусственный интеллект, заявила «Газете.Ru» основатель и гендиректор IT-компании ORCA.codes Гюнель Филатова.

«Производительность увеличится на 15+%, если сектор начнет внедрение цифровизации. Единственное — есть самостоятельные внешние факторы, от которых зависит темп и количество внедрения технологий, а, следовательно, увеличения производительности (интернет -покрытие, бюджет). В связи с цифровизацией агросектора производительность вырастает до 40%, урожайность увеличивается на 15–25%, а расходы на воду и удобрения снижаются на 20–30%, благодаря точному земледелию с использованием GPS-навигации и дронов», — отметила Филатова.

Она уточнила, что искусственный интеллект повышает производительность благодаря автоматизированному учету большого объема вводных, а IoT-датчики контролируют почву и микроклимат в режиме реального времени. По словам эксперта, роботы, такие как автономные комбайны и дояры, облегчают трудозатраты. А прозрачность цепочки поставок обеспечивается за счет блокчейн-технологий, что укрепляет доверие потребителей, заключила Филатова.

Ранее сообщалось, что ИИ показал высокую эффективность в борьбе с лесными пожарами.

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