В холдинге МАЕР назвали работу бизнеса и властей основой поддержки ветеранов СВО

Медиахолдинг МАЕР объявил о готовности предоставить ветеранам специальной военной операции доступ к своим инструментам для продвижения их товаров и услуг для развития их бизнеса. Об этом на пресс-конференции ТАСС «Новая платформа медиакоммуникаций и обзор тенденций российского рынка наружной рекламы» рассказал владелец и генеральный директор холдинга Константин Майор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил разработать отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для ветеранов СВО. Инициатива направлена на обеспечение достойного будущего тем, кто защищал и продолжает защищать интересы России.

«Мы полностью поддерживаем такое отношение к защитникам Родины и готовы предоставить участникам СВО свои инструменты продвижения товаров и услуг», — сказал он.

По его словам, объединение усилий государства и бизнеса станет ключевым фактором успеха в развитии предпринимательства среди ветеранов. Он подчеркнул, что государство создаст условия, но конкуренция остается.

«Решать задачи государственной важности мы будем вместе. У нас есть для этого уникальные возможности», — подчеркнул глава холдинга.