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L'Oreal отозвал партии средства от акне из-за вызывающего рак компонента в составе

L'Oreal отозвал косметику Effaclar Duo из-за вызывающего рак бензола в составе
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nitpicker/Shutterstock

Французская компания L'Oreal отозвала из продажи все партии своего средства от акне Effaclar Duo из-за содержащегося в нем бензола. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В средстве содержится перекись бензоила, которая помогает убивать бактерии на коже и лечить акне. В публикации говорится, что независимая лаборатория в Коннектикуте выявила загрязнение бензолом многих популярных продуктов с перекисью бензоила и обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой отозвать загрязненные средства.

«Известно, что перекись бензоила распадается и образует бензол при определенных обстоятельствах. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она является естественным компонентом бензина и табачного дыма и в больших количествах может вызывать лейкемию», — говорится в материале.

По данным L'Oreal, следы опасного компонента были найдены в одной из партий геля, после чего компания приняла решение об изъятии средства.

До этого научный сотрудник Школы общественного здравоохранения при Университетском колледже Корка Асит Кумар Мишра заявил, что натуральные эфирные масла являются источником терпенов, летучих соединений, которые могут раздражать глаза и дыхательные пути, вызвать мигрень и астматические реакции.

Ранее врач предупредила, что можно подхватить от пробников косметики в магазине.

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