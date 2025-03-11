L'Oreal отозвал партии средства от акне из-за вызывающего рак компонента в составе

Французская компания L'Oreal отозвала из продажи все партии своего средства от акне Effaclar Duo из-за содержащегося в нем бензола. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В средстве содержится перекись бензоила, которая помогает убивать бактерии на коже и лечить акне. В публикации говорится, что независимая лаборатория в Коннектикуте выявила загрязнение бензолом многих популярных продуктов с перекисью бензоила и обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой отозвать загрязненные средства.

«Известно, что перекись бензоила распадается и образует бензол при определенных обстоятельствах. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, она является естественным компонентом бензина и табачного дыма и в больших количествах может вызывать лейкемию», — говорится в материале.

По данным L'Oreal, следы опасного компонента были найдены в одной из партий геля, после чего компания приняла решение об изъятии средства.

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