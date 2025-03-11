В ЦУМе начали продавать фигурки Бэтмена за почти 86 тысяч рублей

В ЦУМе начали продавать фигурки Бэтмена из Swarovski за 85,8 тысячи рублей

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начали продавать фигурки Бэтмена — супергероя из комиксов DC. Ее стоимость — 85,8 тыс. рублей, следует из данных на сайте магазина.

Статуэтка выполнена из кристаллов Swarovski. Известно, что дизайн разработали австрийские специалисты, а делают фигурки в Сербии.

На сайте ЦУМа также говорится, что товар доставят бесплатно при покупке от 20 тыс. рублей, то есть за доставку фигурки супергероя доплачивать не придется.

Кроме того, в коллекции представлены и другие персонажи, в том числе не только комиксов. Например, Алиса в стране чудес, Микки и Минни Маус.

В январе этого года в ЦУме начали продавать лопаты производства американского люксового бренда Supreme. Речь идет о бытовом предмете, который предназначен для уборки снега. Он изготовлен из алюминия и выполнен в красном цвете. На лопате присутствуют логотип марки и черная ручка. Такие лопаты продаются по цене в 57,2 тысячи рублей.

Ранее на ЦУМ подали в суд за продажу бракованных сапог Valentino.