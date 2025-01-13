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В ЦУМе начали продавать неожиданный товар производства США

В московском ЦУМе начали продавать лопаты за 57 тысяч рублей
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начали продавать лопаты производства американского люксового бренда Supreme. Информация о продаже соответствующего товара появилась на сайте универмага.

Речь идет о бытовом предмете, который предназначен для уборки снега. Он изготовлен из алюминия и выполнен в красном цвете. На лопате присутствуют логотип марки и черная ручка. Такие лопаты продаются по цене в 57,2 тысячи рублей.

В марте сервис CDEK.Shopping сообщил, что торговые марки Vetements, Balenciaga и Jacquemus вошли в список популярных люксовых брендов у россиянок.

По информации аналитиков, в 2023 году мужчины чаще приобретали товары премиальных брендов, чем женщины. Их доля заказов через сервис составила 54,5%. Однако, как отмечал директор по маркетингу CDEK.Shopping Дмитрий Колосов, нужно учитывать, что мужчины не всегда покупают вещи себе. Вполне возможно, что часть из них также заказывала одежду и обувь для женщин.

Ранее стало известно, что США уступили другой стране лидерство в рейтинге стран по заказам россиянами одежды из-за рубежа.

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