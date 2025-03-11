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Акции компании Илона Маска обрушились

Bloomberg: акции Tesla пережили наибольшее падение с 2020 года
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Акции компании Tesla, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, пережили самое масштабное с 2020 года падение. По данным Bloomberg, ценные бумаги потеряли сразу 15% и опустились до $222,15.

Как сообщает агентство, падение акций Tesla произошло после того, как аналитик холдинга UBS Group понизил прогноз по поставкам электромобилей компании Маска в первом квартале и за весь 2025 год. По мнению эксперта, в этом квартале Tesla продаст только 367 тысяч автомобилей, что на 16% меньше предыдущей оценки. В целом год к году аналитик ожидает падения на 5%, хотя ранее прогнозировал рост.

Как указывает Bloomberg, падение акций также может быть связано с низким интересом к обновленной Tesla Model Y. На руку компании совсем не идет и поведение самого Маска, отметили в агентстве.

Акции Tesla начали бурно расти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. За несколько недель до этого инвесторы вложили в ценные бумаги компании более $700 млрд, сделав ставку на хорошие отношения Маска с новым американским лидером и его растущую политическую значимость. Однако с начала года акции Tesla подешевели в целом на 45% и растеряли весь рост предыдущего года.

Ранее Трамп заявил, что купит Tesla, чтобы поддержать Илона Маска.

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