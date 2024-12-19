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Средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года

РБК: средний долг россиян коллекторам упал ниже 200 тысяч рублей

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Depositphotos

В 2024 году средняя сумма задолженности россиян перед коллекторами упала ниже 200 тыс. рублей и составила 196 тыс. рублей, что на 6,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В последние годы средняя сумма задолженности достигала 210–214 тыс. рублей. Речь идет о долгах клиентов перед банками. Коллекторы помогают взыскать долги, либо выкупают просрочку, — то есть долговые обязательства клиентов переходят к ним.

В НАПКА считают, что снижение средней суммы задолженности россиян связано с тремя факторами: изменилась структура кредитования в части одобрения и средних чеков; клиенты стали более осознанно брать кредиты; сокращается доля граждан, которые оформляют кредит и сразу уходят в дефолт, отказываясь от обслуживания долга.

Согласно данным ассоциации, на ноябрь 2024 года в России насчитывалось 6,8 млн человек, имевших просроченную задолженность по кредитам и займам.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении новых штрафов для коллекторов.

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