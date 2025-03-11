Парагвай рассчитывает увеличить поставки мяса в Россию

Парагвай намерен восстановить объем поставок мяса в Российскую Федерацию. Об этом газете «Известия» сообщили в посольстве южноамериканского государства в Москве.

В течение 2012–2014 годов парагвайский экспорт мяса в Россию составлял более $500 млн ежегодно. В 2014 году экспорт достиг рекордной величины в $580 млн. В 2020 году на российский рынок пришлась пятая часть всех внешних поставок парагвайского мяса.

После начала конфликта на Украине объем экспорта парагвайского мяса в РФ стал резко снижаться и в 2024 году упал до $95,8 млн, что в шесть раз меньше показателя 2014 года.

Начавшийся диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами дал надежду производителям мяса в Парагвае вернуться на рынок РФ и восстановить на нем свои позиции. В парагвайском посольстве подчеркнули, что отношения между Москвой и Асунсьоном всегда были и остаются прекрасными.

10 марта сообщалось, что в январе Соединенные Штаты возобновили поставки кукурузы в Россию впервые с марта 2022 года.

Ранее Россия стала главным покупателем грузинских яблок.