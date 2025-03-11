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Россиян предупредили о подорожании музыкальных инструментов

«Музторг»: музыкальные инструменты подорожают до 10% в 2025 году
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Музыкальные инструменты в российских магазинах подорожают до 10% в 2025 году, заявила «Газете.Ru» директор по закупкам и категорийному менеджменту сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования Музторг Ольга Еремичева.

«При отсутствии стресс-факторов в экономике цены на музыкальные инструменты могут вырасти в пределах 10% за 2025 год, и в первую очередь это будет касаться импортных товаров, которые так или иначе зависят от курсов валют, используемых в расчетах с поставщиками, логистических и иных издержек.
Магазины будут предлагать программы рассрочки, кредитов, а также сервис по покупке б/у инструментов, который пользуется спросом у начинающих музыкантов. В 2024 году спрос на музыкальные инструменты вырос более чем на 25%, и мы прогнозируем на 2025 год если не повышение этой динамики, то как минимум сохранение тренда», — отметила Еремичева.

Она связала такую динамику с тем, что россияне стремятся уделять все больше внимания своим хобби, увлечениям, которые позволяют отвлекаться от внешних раздражающих факторов.

Отдельно Еремичева отметила, что за год на 28% вырос спрос на онлайн-обучение музыке.

Ранее сообщалось, что в России резко выросли покупки музыкальных инструментов.

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