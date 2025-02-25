В России резко выросли покупки музыкальных инструментов

Покупки россиянами музыкальных инструментов в 2024 году выросли на 26% по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в исследовании компании «Музторг», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Чаще всего россияне покупали звуковое оборудование (число приобретений за год увеличилось на 33%), микрофоны (+28%), клавишные инструменты (+17%).

Россияне предпочитали покупать музыкальные инструменты в розничных магазинах, на них пришлось 50,3% продаж.

«Рост продаж музыкальных инструментов и оборудования в среднем более, чем на четверть к предыдущему году мы связываем в первую очередь с тем, что в текущих мировых реалиях россияне все больше задумываются о личном комфорте, моральной и психологической составляющей. Кроме того, значительно увеличить продажи позволил запуск собственных торговых марок, которые существенно расширили ассортимент в среднем ценовом сегменте», — отметила директор по маркетингу сети «Музторг» Марина Новикова.

Стоимость звукового оборудования, микрофонов и клавишных инструментов в России варьируется в зависимости от бренда, модели и характеристик. В среднем звуковое оборудование можно приобрести по цене от 4,9 тыс. до 45,9 тыс. рублей, микрофон — до 35,6 тыс. рублей, а цифровое пианино — около 242 тыс. рублей.

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