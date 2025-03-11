В Совфеде призвали россиян не затовариваться впрок

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Сенатор Епифанова: стратегия советского потребления впрок сейчас мало оправданна
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Ольга Бурыкина

Советская стратегия закупок впрок в современных условиях мало оправданна, заявила «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Стратегия советского потребления, которая заключалась в приобретении товаров впрок в силу неопределенности их доступности, в современных условиях мало оправданна. Сейчас товары в основном доступны, и дефицит, характерный для СССР, в целом отсутствует. Кроме того, в советском обществе потребление имело «сакральный» и идеологический смысл, где стиль потребления был весьма ограничен и пропагандировался КПСС (производственные задачи были важнее потребления). Должна заметить, что сегодня, несмотря на лучшую доступность товаров и продуктов, у тех, кто вырос во времена Советского Союза, все еще остается привычка «доставать», а не просто «покупать». И искоренить это не просто», — сказала сенатор.

По ее словам, это по-своему «простительно» и понятно, ведь в условиях дефицита умение «достать» товар было ценнее, чем просто иметь много денег.

Епифанова заявила, что покупка с запасом зачастую приводит к увеличению затрат на длительное хранение и к потенциальным потерям из-за порчи или устаревания товаров.

Она полагает, что покупающие впрок россияне тратят на 10-20% больше тех, кто делает это по необходимости. Епифанова пояснила, что есть проблема скачущей инфляции, и накопление товаров скорее приводит к перерасходу средств, которые могли бы быть направлены на другие цели — сбережения, инвестиции или расходы на путешествия, образование или хобби, на благотворительность или на помощь близким.

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