Крупный китайский маркетплейс выбыл из десятки лидеров по продажам в России

Китайский маркетплейс AliExpress перестал входить в десятку крупнейших онлайн-продавцов в России. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании INFOLine, пишет РБК.

По итогам прошлого года, выручка AliExpress в России сократилась на 36% — до 10,5 млрд рублей. В пресс-службе компании это объяснили сокращением локального бизнеса и доли собственных продаж маркетплейса.

При этом пятерка лидеров, по данным INFOLine, не изменилась. Лидирующие позиции в списке заняли Wildberries и Ozon, которые нарастили совместную долю на рынке до 56,7%.

В целом рынок онлайн-торговли в 2024 году в России вырос на 37% — до 11,3 трлн рублей, отмечают аналитики.

До этого гендиректор Wildberries Татьяна Ким заявила, что в РФ могут появиться новые нишевые маркетплейсы, которые специализируются на новых сегментах рынка. По ее словам, большие перспективы есть у сельского хозяйства.

Также она добавила, что вряд ли в обозримом будущем на рынке одежды и обуви появится новый крупный игрок, который сможет конкурировать с уже существующими маркетплейсами. Однако можно создать площадку, связывающую производителей и потребителей.

Ранее продавцы пожаловались ФАС на навязывание условий маркетплейсами.