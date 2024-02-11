В России могут появиться нишевые маркетплейсы

В России могут появиться новые нишевые маркетплейсы, специализирующиеся на узких сегментах рынка. Об этом рассказала ТАСС гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, отметив особенно большие перспективы в сельском хозяйстве.

«Может появиться какая-нибудь платформа в сфере услуг. Если вы будете специализироваться на том, чего у нас нет, вы сможете вырасти и стать лидером в своей нише», — сказала Бакальчук.

Она добавила, что вряд ли в обозримом будущем на рынке одежды и обуви появится новый крупный игрок, способный конкурировать с существующими маркетплейсами. Однако в агросекторе возможно создание площадки, связывающей производителей и потребителей, уточнила она.

По мнению главы Wildberries, новые онлайн-платформы могут создать компании из других отраслей. Хотя их обороты и не будут большими, но специализируясь на конкретных нишах, они смогут стать лидерами.

До этого стало известно, что Wildberries планирует построить еще один логистический центр в Сибири.

Ранее продавцы пожаловались ФАС на навязывание условий маркетплейсами.