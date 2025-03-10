Пассажиры «Аэрофлота» смогут оплатить допуслуги при регистрации в аэропорту Красноярска

Авиакомпания «Аэрофлот» установила мобильные кассы на стойках регистрации и гейтах в международном аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского по примеру базового аэропорта перевозчика в Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь пассажиры «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», вылетающие из сибирского хаба, могут быстро оплатить дополнительные услуги при регистрации на рейс или непосредственно перед посадкой в лайнер. Пассажирам больше не придется дополнительно посещать перед полетом офис продаж.

В аэропорту Красноярска установлено 20 мобильных терминалов, которые поддерживают оплату банковской картой или по биометрии.

Напомним, в Шереметьево такие мобильные кассы работают с октября прошлого года и пользуются большим спросом у пассажиров.

На стойках регистрации и гейтах оплачено более 46,2 тыс. услуг.

По статистике авиакомпании, чаще всего путешественники оплачивают через мобильные кассы сверхнормативный багаж (более 20 тыс. раз), повышение в классе обслуживания (более 14 тыс. раз), перевозку животных в соседнем кресле (более 5,6 тыс. раз), а также места повышенной комфортности Space+ (более 4,9 тыс. раз) и перевозку животных в багажном отсеке (400 раз).