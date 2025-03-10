Россия и Иран подписали меморандум о производстве микроэлектроники

Зеленоградский нанотехнологический центр, специализирующийся на производстве литографов, сенсоров, микросхем и других устройств, подписал меморандум о сотрудничестве с иранским Штабом по развитию микротехнологий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сделку курирует Минпромторг, и ожидается, что помимо производства иранской электроники в России, продукция обеих стран выйдет на новые рынки. Согласно материалу «Ъ», меморандум был подписан в связи с обоюдной заинтересованностью в развитии двустороннего сотрудничества в сфере радиоэлектронной промышленности. Представитель Минпромторга в разговоре с изданием отметил, что в текущих условиях нет препятствий для развития взаимовыгодного партнерства, направленного на создание устойчивых производственных и сбытовых цепочек, за исключением ограничительных мер, введенных недружественными странами.

Источник, знакомый с процессом подписания меморандума, сообщил «Ъ», что сотрудничество с иранской стороной на текущем этапе будет включать производство литографического оборудования для печати чипов, телекоммуникационных мультиплексоров, различных автомобильных датчиков и других устройств. В Минпромторге подчеркнули, что ведомство стремится объединить усилия для совместной разработки и выпуска инновационной продукции, а также для выхода на новые рынки с российскими технологиями и товарами.

7 марта замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали в Москве. Дипломаты обсудили вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, в том числе в свете продолжающей работу сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также применительно к международным усилиям по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей.