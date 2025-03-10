Клиенты Wildberries смогут отправлять посылки между пунктами выдачи заказов

Объединенная компания Wildberries и Russ с 10 марта запустит новый сервис WB Track, который позволит клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас услуга доступна в тестовом режиме для отправлений из 100 пунктов выдачи Wildberries в Москве и других регионах России. В ближайшие месяцы сервис будет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса по стране.

В компании пояснили, что с помощью WB Track клиенты смогут самостоятельно оформить отправку в ближайшем пункте выдачи заказов (ПВЗ). Для этого необходимо сообщить менеджеру адрес конкретного ПВЗ, оценить стоимость вложения и указать данные получателя. Менеджер измерит посылку, назовет стоимость и сроки доставки, а затем отправит клиенту уведомление для проверки данных и подтверждения оплаты через личный кабинет в приложении Wildberries.

Сроки и стоимость доставки зависят от направления и размеров отправления. Например, доставка из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, а в Хабаровск — около восьми дней.

6 марта стало известно, что объединенная компания Wildberries и Russ обновила оферту партнерских пунктов выдачи заказов, сделав ее более прозрачной и удобной для сотрудничества, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в России назвали главную причину популярности работы в пунктах выдачи заказов.