В России назвали главную причину популярности работы в пунктах выдачи заказов

Центр исследований РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) составил портрет менеджера пункта выдачи заказов маркетплейса, сообщает пресс-служба компании.

Опрос показал, что почти 60% менеджеров ПВЗ – люди в возрасте от 18 до 24 лет, большинство из которых женщины. Также около 70% менеджеров имеют среднее или среднее специальное образование.

Главной причиной, по которой люди идут работать в Wildberries, 62% респондентов назвали близость работы к дому. Также для 46% решающим стал гибкий график, 65% больше не беспокоятся о поиске работы, а 51% опрошенных отметили, что у них появилось больше времени для общений с близкими.

Опрос также показал, что сотрудничество с Wildberries позволяет совмещать работу и хобби (21% увлекается рукоделием, 8% читают книги, а 6% занимаются фитнесом или йогой).

По словам руководителя департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максима Кима, компания предоставляет своим сотрудникам не только возможности для заработка, но и пространство для профессионального роста.

«Наши менеджеры — это люди с активной жизненной позицией, стремящиеся к развитию и реализации своих талантов. Благодаря гибкости графика и доступным образовательным программам мы создаем условия, которые позволяют им достигать новых высот», — сказал он.

В опросе приняли участие более 400 менеджеров ПВЗ Wildberries из разных городов России.