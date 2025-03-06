Wildberries упростила работу владельцев пунктов выдачи заказов с платформой

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) обновила оферту партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сделав ее более прозрачной и удобной для сотрудничества, сообщили в пресс-службе компании.

Новая редакция документа учитывает запросы владельцев ПВЗ.

Основные изменения касаются снижения числа и размера удержаний, фиксации новых проводимых услуг на пунктах, а также мер поддержки для новых партнеров.

Так, например, маркетплейс пересмотрел перечень удержаний: более 10 видов из них были уменьшены или полностью отменены. Если раньше маркетплейс мог расторгнуть договор с тем ПВЗ, где несколько раз нарушали правила возврата товаров, то сейчас за это предусмотрены лишь меры ответственности.

Также снижен размер удержания в случаях, когда ПВЗ не принял товары в рабочие часы.

В целом платформа систематизировала и прописала меры ответственности.

Кроме того, тарифы за выдачу курьерских и клиентских заказов стали одинаковыми. Также в рамках новой оферты все пункты выдачи будут проводить подготовку товаров к возврату, что снизит процент брака при транспортировке и повысит доверие покупателей к качеству сервиса.

Меры поддержки для собственников ПВЗ структурировали в одном разделе.

Единоразовые и дополнительные выплаты и другие поддерживающие меры при запуске партнерства остаются частью стратегии Wildberries по развитию сети пунктов выдачи, отметили в компании.

В Wildberries заявили, что эффективность работы ПВЗ — это не только соблюдение регламентов, но и комфортная среда для партнеров и менеджеров.

Руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries & Russ Максим Ким отметил, что компания анализирует потребности партнеров и стремится создать максимально удобные и выгодные условия для их работы.

«Обновленная оферта — это шаг к еще большей прозрачности и эффективности сотрудничества. Мы уверены, что эти изменения позволят повысить стабильность работы пунктов выдачи и укрепят доверие к платформе», — заявил он.

Новая оферта вступает в силу через 14 дней.