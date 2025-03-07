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Доллару предрекли падение

Аналитик Васильев: доллар упадет до 85 руб. при прогрессе в переговорах по СВО
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При прогрессе в переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине возможно дальнейшее укрепление рубля — доллар будет стоить 80–85 рублей, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Смягчение санкций в ближайшие месяцы представляется более вероятным сценарием, чем ужесточение рестрикций. В случае активного прогресса в переговорах РФ — США и приближении к личной встрече президентов рубль и российские активы получат новый импульс к росту. Как это обычно бывает, любые улучшения в геополитической ситуации ведут к укреплению рубля и росту российских акций и облигаций» — отметил Васильев.

Он пояснил, что на ожиданиях смягчения санкций российские участники рынка могут закрывать длинные позиции по валюте и открывать длинные позиции по рублю, а российские экспортеры — продавать валюту на опасениях, что она подешевеет.

Васильев напомнил, что в 2022 году доллар довольно долго находился на уровнях 50-60 рублей. При отсутствии прогресса или обратной эскалации в переговорах России и США доллар будет стоить 90–100 рублей, евро — 94–104 рублей, юань — 12,3–13,7 рубля, заключил аналитик.

6 марта доллар стоил более 89 рублей (с начала года подешевел на 11,8 рубля), евро — 97 рублей (снижение более чем на 10 рублей), юань — 12,3 рубля (минус 1 рубль).

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить украинский конфликт путем переговоров. Россия и США провели ряд встреч на уровне министров и экспертов, диалог продолжается. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел. Так дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне». По информации СМИ, власти США рассматривают возможность снятия части антироссийских санкций.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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