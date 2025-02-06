Финский производитель лаков и красок продал свои петербургские заводы московской компании

Московская компания «Смартбизнесгрупп» стала единственным владельцем петербургского ООО «Тиккурила». Об этом пишет РБК.

В материале отмечается, что ранее 100% долей в данной фирме принадлежали финской компании Tikkurila Oyj. ООО «Тиккурила» управляла всем бизнесом зарубежной компании на территории РФ, в том числе деятельностью двух лакокрасочных заводов в Санкт-Петербурге.

«Tikkurila Oyj пока не выступала с заявлениями о продаже российского бизнеса», — подчеркнули журналисты.

По их информации, «Смартбизнесгрупп» была зарегистрирована в сентябре прошлого года. Уставной капитал компании составляет 100 тыс. рублей, а основным видом деятельности является производство изделий из бетона.

Из публикации следует, что московская фирма стала владельцем ООО «Тиккурила» с 5 февраля 2025 года. В тот же день во второй компании сменился генеральный директор, соответствующий пост покинул Александр Соседкин и занял Александр Суднев. Последний является еще и исполняющим обязанности генерального директора подмосковного завода «ИстКульт Можайск», производящего автоклавный газобетон премиального качества.

О том, что Tikkurila Oyj собирается покинуть российский рынок, представители финской компании объявили в 2022 году. Но с тех пор никаких официальных заявлений по этому поводу не поступало. Более того, в сентябре 2024 года фирма сообщила о планах продавать свою продукцию в РФ под новым брендом Tikkivala.

Ранее нидерландская банковская группа ING Groep N.V. решила продать бизнес в РФ.