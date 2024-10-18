«Будет скандал»: россиянам рассказали, ждать ли предновогоднего скачка цен на яйца

В этом сезоне российским производителям запретили повышать цены на яйца, чтобы избежать прошлогоднего опыта, когда наблюдался скачок стоимости и ажиотаж вокруг этого продукта. Даже если в ближайшее время будет очередное повышение цен на яйца, то оно будет происходить постепенно, рассказал НСН экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

Сейчас производители начали жаловаться на рост издержек, однако все-таки у них есть «запас прочности», поэтому резко задирать цены им не позволят, считает эксперт.

«В данной ситуации рынок на стороне спроса, можно же опять на скандал нарваться… Три крупные фабрики объявили, что хотят поднять цены, а дурной пример заразителен. Есть, конечно, конкуренция. Но яйцо – это товар первой необходимости», — подчеркнул экономист.

Реальная стоимость продукта в этом октябре увеличилась на 8,1% по сравнению с 2023 годом. Что касается прошлогоднего повышения, то тогда цены резко скакнули из-за ажиотажа, который спровоцировали россияне, опасаясь, что им не хватит яиц для новогоднего стола. В текущем году такой ситуации не будет, заверил Холод.

Если у инициаторов получится протолкнуть идею о повышении цен, то за ними последуют все, увеличивая их постепенно. Сегодня цены стабильны, десяток яиц в среднем стоит 105 рублей, заключил эксперт.

До этого крупнейшие птицефабрики России «Вараксино» и «Село зеленое» повысили закупочные цены на яйца на 8%. На этом фоне компания «Праксис-ово», использующая яйца с ферм «Вараксино», предупредила торговые сети о планах по повышению цен до 12% с 5 ноября «в связи со сложной геополитической ситуацией».

Ранее в Минсельхозе оценили цены на яйца в России.