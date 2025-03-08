Названы страны с самыми дорогими букетами на 8 Марта

РИА Новости: самые дорогие букеты на 8 Марта продают в Южной Корее и Армении

Самые дорогие букеты на Международный женский день продают в Южной Корее, Армении и Аргентине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных супермаркетов.

Так, в Южной Корее небольшой букет обойдется в $28,6, в Армении — в $24,7, в Аргентине — в $22,2.

Высокие цены на цветы также зафиксированы в Австралии ($22), США ($21,4), Казахстане ($21,4), Узбекистане ($20), Грузии ($18,9), Польше ($15,9), Киргизии ($15,6) и Турции ($13,7).

Россия расположилась только на 14-м месте со стоимостью букета тюльпанов в $9,3.

При этом самые дешевые букеты можно купить в Болгарии ($1,8), Нидерландах ($2,5), Бразилии ($2,6), Бельгии ($2,8), Латвии ($3,2), Австрии ($3,3), а также в Мексике ($3,5), Чехии ($3,5), Сербии ($3,9) и Венгрии ($4).

До этого сообщалось, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку необоснованного повышения цен на цветы.

Ранее сообщалось, что в России подорожали свежесрезанные цветы.