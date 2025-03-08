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Финансист назвал причину медленного роста зарплат в РФ

Аналитик Беляев: доходы россиян растут медленно из-за неэффективных профсоюзов
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Depositphotos

Заработные платы наемных работников в РФ растут медленно в связи с отсутствием в стране эффективных профсоюзов. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.

Эксперт со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) рассказал, что в 2024 году доходы обеспеченных граждан увеличивались быстрее по сравнению с представителями менее состоятельных слоев населения.

По словам специалиста, богатые люди добиваются повышения своих заработных плат, так как находятся на вершине социальной лестницы. В частности, они нередко работают топ-менеджерами в различных компаниях и на предприятиях.

«Зарплата наемных тружеников обычно повышается благодаря стечению обстоятельств. <...> Все это происходит из-за отсутствия в стране эффективных профсоюзов», — подчеркнул Беляев.

Он отметил, что профсоюзы обязаны отстаивать интересы наемных работников. В том числе речь идет о необходимости добиваться от работодателей регулярной индексации выплат.

7 марта HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала «Газете.Ru», что около половины россиян — 45% — не считают уместным по собственной воле просить повышения заработной платы у работодателя. Подобный показатель свидетельствует о том, что даже сообщения о кадровом голоде в компаниях и на предприятиях в РФ не являются для наемных работников аргументом в пользу разговора об увеличении доходов.

Ранее россиянам объяснили, когда лучше всего просить повышения заработной платы у работодателя.

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