В США назвали способ сохранить доминирование доллара

Стейблкоины помогут сохранить доминирование доллара США в качестве мировой резервной валюты. Об этом сообщил глава минфина США Скотт Бессент в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Для этого мы будем использовать стейблкоины», — сказал он.

Бессент подчеркнул, что такое распоряжение дал президент США Дональд Трамп.

Накануне Трамп издал указ о создании стратегического криптовалютного резерва биткоинов, который может включать около 200 тысяч биткоинов. Формирование резерва будет осуществляться за счет принадлежащих федеральному правительству биткоинов, которые были изъяты в ходе уголовных или гражданских процессов по конфискации активов.

В первой половине февраля генеральный директор и основатель сети партнерских компаний RizzGo Ольга Гончарова сообщила, что курс биткоина в марте составит $110-115 тыс. при оптимистичном сценарии. Но если торговое противостояние в мировой экономике усилится, не исключена еще одна распродажа на крипторынке, допустила эксперт. По ее словам, распродажа может локально привести курс биткоина к диапазону $85-$90 тыс.

Ранее в Госдуме предложили создать стратегический запас биткоина.