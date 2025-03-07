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Пентагон практически заморозил кредитные карты сотрудников по программе DOGE

Defense One: Пентагон установил лимит в $1 для кредитных карт сотрудников
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Shutterstock

Министерство обороны США ввело временный лимит в $1 на расходы по государственным кредитным картам. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на внутренние документы ведомства.

Ранее департамент государственной эффективности США (DOGE) установил лимит расходов в $1 для государственных кредитных карт служащих по меньшей мере в четырех федеральных ведомствах.

Эти карты используются для оплаты командировок и покупки любых товаров, от канцелярских принадлежностей до не тактических транспортных средств. Согласно меморандуму, любые закупки, начатые 26 февраля или ранее, будут прекращены.

Карты государственных закупок, которые используются для оплаты существующих контрактов, останутся активными до 9 апреля. Исключениями будут оплата операций по ликвидации последствий стихийных бедствий и индивидуальные случаи.

Все организации министерства обороны должны до 9 апреля предоставить список гражданского и военного персонала, чья работа не требует доступа к карте закупок.

4 марта сообщалось, что временный лимит в $1 на расходы по государственным кредитным картам фактически парализовал работу федеральных агентств США.

Ранее в США аннулировали контракт на полив цветов на $56 тыс.

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