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Минсельхоз России зафиксировал снижение цен на муку

Минсельхоз РФ: отпускные цены на муку снизились за месяц на 0,5%
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Depositphotos

Отпускные цены на муку снизились в России за месяц на 0,5%, до 26,7 рубля за килограмм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минсельхозе РФ.

«Стабильная ценовая ситуация на рынке обусловлена в том числе высокими показателями производства», — подчеркнули в ведомстве.

Также в Минсельхозе уточнили, что в 2024 году в России муки было выпущено на 103 тысячи тонн (в целом 9,9 миллиона), а хлеба и хлебобулочных изделий — на 7,9 тысячи тонн (в целом 6,3 миллиона) больше, чем годом ранее.

7 марта президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил, что стоимость зерна и в целом ситуация на этом рынке на хлебопечение не влияет. Зерно и получаемая из него мука – это несущественные проценты в конечных ценах на хлебобулочные изделия. Поэтому на фоне высокой конкуренции не стоит ждать их резкого подорожания.

По словам Кацнельсона, в себестоимости хлеба мука занимает максимум 20%, зерно – около 7%. В целом к товарным интервенциям и прочим ситуациям на зерновом рынке само по себе хлебопечение не имеет отношения.

Ранее Минсельхоз прокомментировал возможность повышения цен на пшеницу.

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