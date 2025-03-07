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Европу предостерегли от закупок американского оружия

Глава отдела Airbus Шелльхорн предложил ЕС снизить закупки вооружений у США
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Francois Lenoir/Reuters

Приобретение готовых вооружений в США угрожает европейской безопасности из-за неопределенной позиции Вашингтона, заявил глава оборонного и космического подразделения европейского авиаконцерна Airbus Михаэль Шелльхорн в беседе с Augsburger Allgemeine, пишет агентство ТАСС.

Как пояснил Шелльхорн, американская сторона — ненадежный партнер, который в любой момент может остановить поставки. По мнению главы оборонного и космического подразделения компании, европейскому оборонно-промышленному комплексу требуется встряска, для которой следует нарастить объем национальных оборонных бюджетов и сделать упор на развитии сотрудничества государств региона по части военных аспектов.

Накануне лидеры стран Евросоюза в ходе экстренного саммита в Брюсселе приняли итоговое заявление о перевооружении региона. В соответствии с документом, Европа должна самостоятельно противостоять угрозам безопасности. Участники саммита обратились к Еврокомиссии с просьбой разработать новые источники финансирования обороны на уровне всего союза.

Ранее глава Евросовета назвал неожиданную гарантию безопасности для Украины.

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