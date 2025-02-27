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Стало известно, какие интернет-магазины хотят открыть россияне

Жители Краснодара и Ростова-на-Дону больше всего хотят открывать онлайн-магазины
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Dorde Krstic/Shutterstock/FOTODOM

Задумываясь об открытии собственного интернет-магазина, россияне чаще всего рассматривают торговлю одеждой, автозапчастями или косметикой. К такому выводу пришли аналитики Яндекс Поиска. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В топ-10 популярных категорий для онлайн-продажи вошли одежда, автозапчасти, косметика, детская одежда и цветы, замыкают список обувь, игрушки, нижнее белье, мебель и продукты. Активнее всего интернет-торговлей интересуются в городах-миллионниках, причем чем больше площадь мегаполиса, тем выше число таких запросов.

Аналитики также изучили востребованные категории для продажи в обоих форматах — и в онлайне, и в офлайне. Чаще всего ищут информацию об одежде — на это направление приходится 4% от всех запросов на тему торговли соответственно. Вместе с интересом предпринимателей увеличивается и число магазинов одежды в России: по данным Яндекс Карт, на 1 февраля 2025 года их количество достигло 102 тысяч, что больше показателей прошлого года на 3%.

В топ-3 направлений также вошли продукты и цветы — 3,5% и 3,2% от всех запросов соответственно. Продолжают рейтинг магазины автозапчастей, пива, табачных изделий, шоурумы и секонд-хенды, замыкают десятку лидеров популярных категорий мясо и овощи-фрукты.

Точки по продаже комнатных растений и инструментов не вошли в рейтинг, однако в 2024 году градус внимания к ним заметно увеличился по сравнению с 2023 годом — на 40% и 15% соответственно.

Пользователи нередко уточняют, как именно хотят открыть магазин в офлайн-рознице или онлайне — например, запустить «с нуля» или «по франшизе».

В разных регионах предпочтения отличаются: например, в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону чаще среднего потенциальные предприниматели задумываются о продаже растительной продукции. А жители Москвы больше остальных рассматривают продажу кормов для животных.

Аналитики составили рейтинг городов-миллионников, жители которых больше всего заинтересованы открыть новые магазины. Первые строчки принадлежат Краснодару и Ростову-на-Дону, а Москва и Санкт-Петербург замыкают список.

Рейтинг городов-миллионники по интересу к открытию магазинов: Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Волгоград, Воронеж, Самара, Казань, Челябинск, Омск, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург.

Ранее выпускникам дали советы, куда поступать, если еще не определился с будущей профессией.

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