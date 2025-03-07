Россиянам стали выдавать больше виз по неожиданному направлению

АТОР: в 2024 году россиянам оформили на 25% больше шенгенских виз, чем в 2023-м

Россиянам оформили на 25% больше шенгенских виз по итогам 2024 года относительно результатов 2023 года, пишет пресс-служба Российской Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные, представленные на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского союза, прошедшем в Брюсселе 5 марта.

На заседании представили исследование Европейской комиссии, согласно которому россияне получили в общей сложности 565 069 шенгенских виз. Это 5,7% от всех виз, выданных странами Шенгенской зоны в прошлом году. 90% шенгенских виз оформляли в туристических целях.

В ходе встречи на такие данные негативно отреагировал министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис. Он призвал страны Шенгенского соглашения полностью прекратить выдачу виз россиянам. Рига уже подготовила соответствующий документ, призывающий к осознанию странами ЕС рисков от присутствия российских туристов на территории ЕС.

Во второй половине февраля специалисты АТОР перечислили направления, где можно отдохнуть летом втроем дешевле 200 тысяч рублей. По данным АТОР, большое количество предложений на данный момент есть в Абхазии. Семья из трех человек может остановиться там в трех- и четырехзвездочных отелях за 123-136 тысяч рублей. В сумму до 200 тысяч можно уложиться и при выборе отеля с пятью звездами. В перечень вошли и заграничные курорты.

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