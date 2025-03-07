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Стало известно, кому пошел на пользу уход из России Warner и Sony

Ъ: выручка российских лейблов выросла на 50% после ухода Warner и Sony
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Pixabay

После того как российский рынок покинули такие иностранные лейблы, как Warner Music, Universal Music и Sony Music, у отечественных компаний значительно улучшились финансовые показатели, подсчитала газета «Коммерсантъ».

В издании выяснили, что выручка и прибыль российских лейблов выросли на 50–60%, а новые проекты, запущенные за последние два года, показали многократный рост.

Больше остальных — на 53%, до 2,6 млрд рублей — выручку нарастило «Первое музыкальное издательство» (артисты — Zivert, Iowa, группа «Руки вверх!»). Лейбл Lotus Music (Emin, HammAli & Navai, ЛСП) увеличил показатель в 3,8 раза, до 431,4 млн рублей. «МТС Лейбл» (входит в «МТС Медиа») удалось увеличить выручку в 20 раз и расширить каталог на 68%.

Участники рынка в беседе с изданием объяснили успех ростом аудитории стриминговых сервисов. По оценкам, объем российского рынка музыкального стриминга в 2023 году превысил 32 млрд руб.

На этой неделе «Новости Mail» представили результаты исследования, согласно которым 93% россиян уверены, что в течение одного-трех лет зарубежные бренды снова появятся в России. 50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство.

Ранее эксперт дал прогноз, какие иностранные компании первыми вернутся в Россию.

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