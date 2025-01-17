Россиянам назвали самые популярные машины в параллельном импорте

В России в 2024 году было зарегистрировано 161,4 тыс. автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, что на 17,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«По числу зарегистрированных машин в этой категории транспортных средств лидирует китайский бренд Li Xiang, чьи регистрации выросли в 2024 году многократно», — отмечается в публикации.

За 2024 год в России было поставлено на учет 23,3 тыс. машин этой марки против 4,7 тыс. годом ранее. На втором месте среди автомобилей, которые ввозят в нашу страну по параллельным схемам, оказалась японская Toyota: за год поставлено на учет 29,7 тыс. машин этой марки. На третьем месте Hyundai (15,4 тыс. машин), на четвертом и пятом — Kia (13,4 тыс. машин) и BMW (11,7 тыс. машин).

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