Каждому пятому жителю России не нравится идея замены зарубежных соцсетей

Больше половины — 65% — опрошенных россиян дали в целом положительную оценку импортозамещению соцсетей. Из них 39% ответили, что «скорее положительно» относятся к достижениям импортозамещения в медиа, еще 26% — однозначно положительно. Это показало исследование центра «Фидбэк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Однако довольно значительный процент имеет другую точку зрения. Суммарно 20% негативно высказались об идее заменить зарубежные сервисы. Из них 14% «скорее отрицательно» относятся к импортозамещению недоступных соцсетей и медиаплатформ, еще 6% высказались отрицательно.

Россиянам также задали вопрос о том, какие из давно функционирующих отечественных соцсетей они считают успешными. Лидером стал сервис «ВКонтакте» — его назвали 81% опрошенных. Кроме того, россияне отметили платформу «Дзен», на ее долю пришлось 38% ответов, а также Rutube — 33%. Менее популярны «Одноклассники» — эту соцсеть вспомнили 23% респондентов, и совсем немного голосов у некогда популярных Мой Мир — Mail.ru и «Живого Журнала» — 10% и 3% соответственно. Еще 2% опрошенных назвали соцсеть «МирТесен».

В лидеры новых отечественных площадок, успешных в сфере импортозамещения, вошли сервисы от «ВКонтакте»: VK Видео и VK Клипы — их назвали 70% и 50% опрошенных соответственно. Топ-3 замыкает Yappy — российский аналог TikTok. На эту соцсеть пришлась значительная доля ответов пользователей — 27%.

Доля тех, кто доволен российскими сервисами, высока — позитивно оценивают качество отечественных социальных сетей 66% опрошенных. Из них 17% полностью устраивает уровень российских площадок, еще 49% дали ответ «скорее удовлетворен».

Однако значительна доля тех, кто неудовлетворен работой отечественных платформ — суммарно 28% респондентов. Из них 18% скорее не удовлетворены, еще 10% высказались о полном недовольстве российскими площадками. Это говорит о наличии уязвимых мест в проектах по их созданию.

На вопрос, есть ли ощущение дефицита зарубежных соцсетей, суммарно 52% респондентов заявили, что испытали негативные эмоции в связи с уходом иностранных площадок. Из них 23% участников отметили, что «немного расстроились», для 22% ситуация «стала ощутимой», а еще 7% заявили, что ушедших площадок «крайне не хватает». Суммарно 48% респондентов не испытывают негативных эмоций из-за отсутствия доступа к ушедшим платформам. Из них 7% заявили, что пользуются только российскими сервисами и «вообще не заметили изменений».

Каждый третий опрошенный (33%) продолжает пользоваться заблокированными сервисами с помощью VPN. Доля тех, кто перешел на аналогичные отечественные платформы, составляет 20%, а 18% сообщили, что отказались от иностранных соцсетей.

36% опрошенных одинаково положительно относятся к зарубежным и отечественным платформам, 35% считают, что у этих сервисов не может быть равнозначных российских аналогов. Почти каждый пятый — 19% — сообщил, что не пользовался иностранными социальными сетями. Только 7% респондентов сообщили, что эти платформы им никогда не нравились. А 3% остались равнодушны к блокировке соцсетей.

Также выяснилось, что в целом предвзятости в отношении зарубежных сервисов у россиян нет. Суммарно 62% респондентов готовы вернуться к их использованию, в том числе 26% на это надеются. 14% опрошенных дали ответ «скорее нет», поскольку уже перешли на отечественные аналоги. Принципиальное «нет» возвращению зарубежных соцсетей сказали 12%.

Пользователям был задан вопрос, в чем они видят преимущества отечественных соцсетей в сравнении с иностранными. Самый популярный ответ — это поддержка местных разработчиков и бизнес (57%), а на втором месте по важности — соответствие платформ российским законам и нормам (48%).

Кроме того, россияне считают, что использование отечественных разработок может простимулировать интерес к стране и ее культуре (40%). Важным преимуществом также становится удобство — многие отметили, что для входа в локальные соцсети не нужно использовать VPN (39%). Важным пунктом стала возможность продвижения локальных авторов (35%). Респонденты также уверены, что местные соцсети надежнее защищают персональные данные (31%).

Спросили пользователей и о минусах российских платформ. Больше всего голосов набрал ответ «функции те же, что у иностранных, но хуже реализованы» (35%). Кроме того, респондентов беспокоит малое количество пользователей (31%) и ограниченный функционал (30%). Малое число контентмейкеров — еще один существенный минус (23%). Жалуются россияне и на «баги» (22%), и на отсутствие качественного российского контента (20%).

Улучшение функционала — главное, что мотивирует или могло бы замотивировать пользователей переходить на российские сервисы (33%). Почти так же важен уникальный контент (32%) — респонденты говорят, что будь его больше, россияне активнее пользовались бы отечественными приложениями. Третий фактор мотивации — отрицательный: пользователи сообщили, что завели бы себе аккаунты в российских соцсетях при полной блокировке иностранных (25%).

Ранее ежемесячная аудитория Telegram в России выросла до 85 млн человек.