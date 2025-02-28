Россиянам рассказали, сколько будет стоить прямой перелет в Нью-Йорк

Если Россия с США восстановят прямое авиасообщение, улететь из Москвы в Нью-Йорк и обратно можно будет за 80–100 тысяч рублей, сообщил «Газете.Ru» замдиректора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артем Кузьмин. Он отметил, что цена будет зависеть от спроса, числа доступных рейсов и политики авиакомпаний.

«Ситуация с авиасообщением между Россией и США значительно изменилась с начала весны 2022 года, когда прямые рейсы были приостановлены. В 2021 году мы могли наблюдать более-менее стабильные цены на билеты: около 45 тысяч рублей за рейс туда-обратно из Москвы в Нью-Йорк и 50 тысяч рублей — в Лос-Анджелес. Начиная с 2022 года добраться до этих городов стало сложнее и значительно дороже: текущие цены на билеты туда-обратно с одной пересадкой составляют около 115 тысяч рублей из Москвы в Нью-Йорк и 140 тысяч рублей из Москвы в Лос-Анджелес. С возобновлением прямого авиасообщения мы ожидаем, что цены на билеты могут начать снижаться, однако не вернутся к уровню 2021 года», — сказал Кузьмин.

Окончательные цены, по его словам, будут варьироваться в зависимости от многих факторов, среди которых и спрос россиян.

«Многое будет зависеть от спроса, числа доступных прямых рейсов и ценовой политики авиакомпаний, обслуживающих эти направления. Предполагается, что в случае открытия прямых рейсов средняя стоимость билетов может постепенно снизиться до 80–100 тысяч рублей из Москвы в Нью-Йорк и до 100–125 тысяч рублей из Москвы в Лос-Анджелес (билеты туда-обратно)», — констатировал Кузьмин.

О том, что Россия предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения, сообщили в МИД РФ, комментируя встречу представителей двух государств в Стамбуле.

Первые за много лет переговоры делегаций США и РФ прошли 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. 27 февраля представители сторон встретились в Стамбуле.

Ранее Россия получила агреман на назначение Александра Дарчиева послом РФ в США.