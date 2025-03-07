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Россиянки рассказали о гардеробных мечты

Optima Development: 35% россиянок мечтают о гардеробных в 20–30 квадратных метров
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Benoit Tessier/Reuters

Более трети — 35% — россиянок мечтают о гардеробных площадью 20–30 кв. м. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне 8 марта компанией Optima Development, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Второе место по популярности заняли гардеробные площадью 15–20 квадратных метров (22% голосов), а третье — более 30 квадратных метров (19%).

«Мы видим растущий интерес к просторным гардеробным среди покупательниц новостроек. Конечно, площади гардеробных в разных сегментах отличаются. В бизнес-классе и выше встречаются гардеробные от 10 квадратных метров и больше, часто с окном и с возможностью организовать в них не только зону для хранения одежды, но и туалетный столик, место для глажки и даже мини-гостиную. В комфорт-классе площади скромнее, в среднем 3–6 квадратных метров, но застройщики стараются максимально использовать пространство, предлагая эргономичные системы хранения», — отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Лишь небольшая доля респонденток (3%) отметила, что гардеробная для них не принципиальна.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиянок.

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