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Программу льготного автокредитования хотят продлить до 2030 года

В Госдуме предложили продлить программу льготного автокредитования до 2030 года
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили продлить на пять лет действие программы льготного автокредитования, которая действует до 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующее обращение депутаты от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

Они также предложили ряд нововведений. Среди них — право покупать автомобиль на льготных условиях народным учителям и врачам России, а также заслуженным деятелям науки и работникам культуры.

Госпрограмма льготного автокредитования направлена на поддержание отечественных автопроизводителей. Участникам программы предоставляется скидка при покупке только в кредит определенных моделей автомобилей, список которых составляется Минпромторгом. Практическая реализация программы началась в 2017 году. Затем ее действие продлевалось.

В январе директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко сообщала, что базовая скидка на новый автомобиль по льготному автокредиту составляет 20% от стоимости, но для отдельных категорий граждан она может быть увеличена до 35%.

Ранее экономист предупредил, что в 2025 году автокредиты станут еще недоступнее.

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