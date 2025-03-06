Программу льготного автокредитования хотят продлить до 2030 года

В Госдуме предложили продлить программу льготного автокредитования до 2030 года

Депутаты Госдумы предложили продлить на пять лет действие программы льготного автокредитования, которая действует до 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Соответствующее обращение депутаты от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

Они также предложили ряд нововведений. Среди них — право покупать автомобиль на льготных условиях народным учителям и врачам России, а также заслуженным деятелям науки и работникам культуры.

Госпрограмма льготного автокредитования направлена на поддержание отечественных автопроизводителей. Участникам программы предоставляется скидка при покупке только в кредит определенных моделей автомобилей, список которых составляется Минпромторгом. Практическая реализация программы началась в 2017 году. Затем ее действие продлевалось.

В январе директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко сообщала, что базовая скидка на новый автомобиль по льготному автокредиту составляет 20% от стоимости, но для отдельных категорий граждан она может быть увеличена до 35%.

Ранее экономист предупредил, что в 2025 году автокредиты станут еще недоступнее.