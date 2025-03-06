Компания S7 заморозила строительство завода деталей для турбин в Петербурге

Компания «Центр разработок С7», которая входит в группу S7, владеющую одноименной авиакомпанией, заморозила в Санкт-Петербурге строительство завода по разработке деталей для газотурбинных авиадвигателей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники.

Завод планировали построить на площадке «Парнас» особой экономической зоны (ОЭЗ). Проект предполагал появление 328 новых мест для трудоустройства граждан и предусматривал появление производственного комплекса площадью 6,1 тыс. квадратных метров и административного здания площадью 1,8 тыс. квадратных метров.

На строительство завода было заложено порядка 7,5 млрд рублей. В феврале 2024 года ОЭЗ одобрил его строительство. Предприятие планировали запустить в работу во втором квартале 2027 года. По словам источников издания, на данный момент все сроки сдвинуты на неопределенный период.

На заводе планировали производить лопатки для горячей части газотурбинных двигателей, которые нужны для комплектации как новых, так и уже использованных авиационных силовых установок. Для ремонта или создания одного двигателя нужно 2-3 тыс. лопаток.

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