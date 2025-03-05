В России оценили потребность в медицинских работниках

В российскую экономику до наступления 2023 года необходимо будет привлечь в общей сложности 496 тысяч медицинских работников со средним специальным и высшим образованием, заявил замглавы министерства труда и социальной защиты Андрей Пудов, пишет агентство ТАСС.

По словам Пудова, ежегодно на рынок труда в России нужно привлекать 100 тысяч новых работников в год с учетом возрастной характеристики уже задействованных в этой сфере сотрудников.

Замминистра также сообщил, что на второй год после выпуска из высших учебных медицинских заведений занятость в сфере здравоохранения составляет около 70%. Из них 25% выбирают профильные профессии, еще 25% предпочитают уходить в смежные отрасли — в спортивную медицину, фармакологию, медицинское страхование, индустрию красоты.

В то же время глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что самой востребованной группой специалистов на российском рынке труда в перспективе пяти лет окажутся квалифицированные рабочие. В ближайшее время, по оценке министра, в России вырастет нужда в механиках, ремонтниках транспортных средств, электромонтажниках, слесарях-инструментальщиках, строителях и рабочих-отделочниках.

Ранее была названа отрасль занятости в России с нехваткой кадров.