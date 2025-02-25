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Спрогнозировано будущее цен на ремонт квартир в России

Rerooms: ремонт квартир в 2025 году подорожает в пределах 10-15%
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Shutterstock

Ремонт квартир подорожает в 2025 году до 15%, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные сервиса по благоустройству жилья Rerooms.

Как отметили в информационно-консалтинговом агентстве INFOline, по итогам 2024 года общая стоимость ремонта увеличилась почти на 13%. Расходы достигли 10 тысяч рублей за один квадратный метр в Москве, отметили в компании. В Северной столице цены поднялись на 11 процентов, до 10,3 тысячи рублей за «квадрат».

В первой половине февраля финансовая онлайн-платформа Webbankir представила данные проведенного опроса, согласно которым три четверти россиян (74,3%) считают, что в 2025 году косметический ремонт однокомнатной квартиры обойдется в пределах 500 тыс. рублей в 2025 году.

Из них 32,2% полагают, что можно уложиться и в 100 тыс. рублей. 14,8% оценивают подобные работы в диапазоне до 1 млн рублей, 7,7% — до 2 млн рублей. Наконец, 3,2% уверены, что косметический ремонт небольшой квартиры будет стоить дороже 2 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько пар в России ссорятся из-за ремонта.

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