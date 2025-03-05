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Cуд отклонил иск Маска к OpenAI

CNBC: суд отверг попытку Маска помешать OpenAI стать коммерческой организацией
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QubixStudio/Shutterstock/FOTODOM

Федеральный суд США в Калифорнии отклонил иск предпринимателя Илона Маска к компании OpenAI и ее руководителю Сэму Альтману, связанный с коммерциализацией фирмы, создавшей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщил телеканал CNBC.

В суде заявили, что истец не смог предоставить достаточных доказательств для обоснования своих требований, и постановили прекратить попытки юридически препятствовать коммерциализации OpenAI.

Конфликт между Маском и Альтманом частично основан на их давней вражде. Маск был соучредителем OpenAI вместе с Альтманом в 2015 году, но позже расстался с ним. В марте 2024 года Маск подал на компанию в суд из-за ее перехода к коммерческой модели, однако отозвал иск в июле, а затем снова подал в августе, обвинив компанию в «обмане шекспировских масштабов».

Основанная в 2015 году OpenAI как некоммерческая исследовательская лаборатория привлекала внешние инвестиции от венчурных капиталистов и компаний, таких как Microsoft, по мере роста капиталоемкости своих экспериментов. В настоящее время OpenAI управляется коммерческой организацией, контролируемой некоммерческой структурой с ограниченной прибылью для инвесторов и сотрудников. Однако компания планирует перейти к модели общественной корпорации с общественной пользой, сохранив миссию OpenAI в качестве основного интереса.

Маск подал заявление о приостановке коммерциализации OpenAI, утверждая, что компания отказывается от своей первоначальной филантропической миссии и использует антиконкурентные методы. OpenAI отклонила претензии Маска, назвав их беспочвенными.

Ранее младшая сестра создателя ChatGPT обвинила его в сексуальном насилии.

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