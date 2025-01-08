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Младшая сестра создателя ChatGPT обвинила его в сексуальном насилии

Создателя ChatGPT Сэма Альтмана обвинила в сексуальном насилии младшая сестра
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Connie Loizos/YouTube

На главу компании OpenAI, создателя ChatGPT Сэма Альтмана подала в суд его младшая сестра по обвинению в сексуальном домогательстве. Об этом сообщает SHOT.

30-летняя Энн Альтман обратилась в федеральный суд штата Миссури. В своем иске она заявила, что старший брат издевался над ней и манипулировал ею, когда они жили в Миссури в конце 1990 — начале 2000-х годов. По словам женщины, насилие началось, когда ей было три года, а последний случай якобы произошел, когда Альтман был взрослым, а она еще несовершеннолетней.

39-летний Сэм Альтман уже опубликовал заявление от своего имени, имени своей матери и братьев, назвав обвинения «совершенно ложными».

Сэм Альтман — известный предприниматель и специалист в области искусственного интеллекта. Он является основателем и генеральным директором компании OpenAI. В начале пути компанию финансировали Альтман, Грег Брокман, Илон Маск, Джессика Ливингстон, Питер Тиль и другие. Когда компания была запущена в 2015 году, ей удалось привлечь $1 млрд от внешних спонсоров.

В ноябре 2023 года Альтмана отстранили от должности из-за отсутствия доверия, после чего его пригласили в Microsoft. Однако не прошло и недели после увольнения, как Альтман вернулся на пост генерального директора компании в связи с протестами возмущенных сотрудников OpenAI.

Альтман состоит в гомосексуальных отношениях. В 2024 году бизнесмен вступил в брак с программистом Оливером Малхерином.

Ранее сообщалось, что Альтман за 2023 год заработал всего $76 тысяч.

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