Эксперт ЦБ раскрыл механизм наказания сотрудников банков за мошеннические кредиты

Российские банки часто выдают гражданам огромные кредиты, несоизмеримые с их доходами и, очевидно, оформленные под влиянием мошенников. Центробанк предложил расследовать такие случаи и наказывать виновных. Однако общей инструкции для работы с клиентами для кредитных организаций не будет, объяснил зампред Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев Общественной Службе Новостей.

По его словам, наказывать будут сотрудников банков, помогающих мошенникам предоставлением кредита, сумма и возврат которого клиенту недоступны.

«У каждого банка должны быть свои методы контроля для того, чтобы не повторялся этот риск. Поэтому говорить банкам, чтобы они работали по закрепленной общей инструкции или даже рекомендации — невозможно, потому что у всех банков разный подход к решению данной проблемы», — отметил Мехтиев.

Надзорный орган будет самостоятельно проводить проверку без направления от экспертного совета в случае, если поступит сразу несколько жалоб относительно одного определенного банка, добавил специалист. Он подчеркнул, что в целом сегодня ЦБ так и работает.

Из новшеств — теперь предлагается весь процесс оформления кредита тщательно оценивать, в том числе проводить беседу с выдавшем кредит сотрудником, просматривать видеозаписи, изучать методы анализа рисков, заключил эксперт.

Напомним, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила ввести персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры». Она подчеркнула, что в большинстве крупных банков эти процедуры функционируют качественно, и банки отражают большую часть действий аферистов.

Ранее юрист оценил идею ЦБ наказывать сотрудников банков за мошеннические схемы.