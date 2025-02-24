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Юрист оценил идею ЦБ наказывать сотрудников банков за мошеннические схемы

Адвокат Карабанов: банки надо наказывать, чтобы исключить сговор с мошенниками
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Shutterstock/fizkes

Российский Центробанк предложил ввести ответственность для сотрудников банков, которые допустили совершение мошеннических действий. Это полезная инициатива, так как сегодня зачастую работники финансовых организаций сами помогают преступникам, вступая с ними в сговор, заявил адвокат, к.ю.н. Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Последнее время есть определенная статистика, в том числе по возбужденным уголовным делам, где сами сотрудники банков являются соучастниками мошеннических схем. Они пользуются своими служебными полномочиями, имеют доступ к информации», — убежден юрист.

Он напомнил, что сегодня если россиянин становится жертвой мошенников, то банки никакую ответственность не несут. Статистика с ростом финансовых преступлений заставила ЦБ задуматься о предупредительных мерах.

Сотрудники финансовых организаций формально действуют в рамках должностных полномочий, доказать их участие в преступной схеме слишком сложно. Это заканчивается тем, что клиенты, которых обманули мошенники, в результате попадают под давление банка, навязывающего свои услуги и требующего возврата кредитных средств. Так, были случаи, когда преступники крали деньги с кредиток, имеющих огромные проценты, а банк при этом предлагает жертве взять кредит на погашение суммы украденных средств.

«Получается, что человек попадает дважды: у него украли деньги, а банк пытается оформить ему кредит», — заключил юрист.

Напомним, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила, в том числе, ввести персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры». Она подчеркнула, что в большинстве крупных банков эти процедуры качественно функционируют, и банки отражают большую часть действий аферистов.

Ранее юрист обвинил банки в потворстве мошенникам.

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