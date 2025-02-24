Юрист оценил идею ЦБ наказывать сотрудников банков за мошеннические схемы

Российский Центробанк предложил ввести ответственность для сотрудников банков, которые допустили совершение мошеннических действий. Это полезная инициатива, так как сегодня зачастую работники финансовых организаций сами помогают преступникам, вступая с ними в сговор, заявил адвокат, к.ю.н. Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Последнее время есть определенная статистика, в том числе по возбужденным уголовным делам, где сами сотрудники банков являются соучастниками мошеннических схем. Они пользуются своими служебными полномочиями, имеют доступ к информации», — убежден юрист.

Он напомнил, что сегодня если россиянин становится жертвой мошенников, то банки никакую ответственность не несут. Статистика с ростом финансовых преступлений заставила ЦБ задуматься о предупредительных мерах.

Сотрудники финансовых организаций формально действуют в рамках должностных полномочий, доказать их участие в преступной схеме слишком сложно. Это заканчивается тем, что клиенты, которых обманули мошенники, в результате попадают под давление банка, навязывающего свои услуги и требующего возврата кредитных средств. Так, были случаи, когда преступники крали деньги с кредиток, имеющих огромные проценты, а банк при этом предлагает жертве взять кредит на погашение суммы украденных средств.

«Получается, что человек попадает дважды: у него украли деньги, а банк пытается оформить ему кредит», — заключил юрист.

Напомним, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила, в том числе, ввести персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры». Она подчеркнула, что в большинстве крупных банков эти процедуры качественно функционируют, и банки отражают большую часть действий аферистов.

Ранее юрист обвинил банки в потворстве мошенникам.