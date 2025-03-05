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Эксперт назвал последствие ввода самозапрета на кредит

Киберэксперт Иевлев связал самозапрет на кредит с новыми видами мошенничества
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Shutterstock

Киберэксперт и глава отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев заявил, что ввод самозапрета на кредит приведет к появлению новых видов мошенничества, направленных на обход этой меры. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам эксперта, самозапрет действительно поможет социально незащищенным слоям населения снизить риски потери денег, однако он приведет к росту числа мошенничеств с использованием социальной инженерии, то есть сбора конфиденциальной информации с помощью выдачи себя за представителей ведомств и коммерческих структур с использованием собранных данных о жертве.

«Атаки будут целенаправленными, а не массовыми, вроде звонков от «служб безопасности банков»», — пояснил Иевлев.

Одним из возможных видов нового кибермошенничества он назвал похищение цифровой подписи граждан.

До этого Иевлев рассказал о необходимости соблюдения цифровой гигиены для защиты личных данных.

Ранее в Сбере заявили о неготовности банков к использованию ИИ мошенниками.

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