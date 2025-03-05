В России уменьшат вес упаковок шоколада

Вес некоторых видов плиток шоколада «Аленка», «Вдохновение» и «Бабаевский» будет уменьшен на треть из-за роста цен. Об этом пишет «Ъ».

В феврале 2025 года фабрики «Нева», «Микаелло» и «Сладкая слобода» повысили отпускные цены на 5–15%.

Причиной повышения цен на фабрике «Нева» назвали подорожание яблочного пюре на 96%, арахиса — на 50%, изюма — на 35%, а какао-порошка — на 200%. Также отмечается увеличение транспортных тарифов и увеличение стоимости труда на фоне инфляции.

До этого сообщалось, что изменение климата угрожает производству какао в Африке.

Какао-деревья, обычно имеющие продолжительность жизни 20–30 лет, сталкиваются с высокими температурами и непредсказуемыми осадками, что приводило к сбоям в урожайности, особенно в Кот-д'Ивуаре. Потребители уже ощущают последствия этого в виде повышения цен на шоколад. Некоторые производители, чтобы снизить использование какао, начали включать альтернативы, такие как кусочки печенья, в шоколадные батончики.

Ранее россиян предупредили о подорожании шоколада к 8 марта.